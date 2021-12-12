12 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vedat Muriqi için geri sayım

Muriqi için geri sayım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin beklentilerin altında kalan Muriqi'yi ara transfer döneminde kiralama kararı verdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan ekibinin beklentilerin altında kalan Muriqi'yi ara transfer döneminde kiralama kararı verdiği öğrenildi. Eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler de temaslarını sürdürüyor.
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