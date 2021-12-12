FENERBAHÇE HABERLERİ - Vedat Muriqi için geri sayım

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin beklentilerin altında kalan Muriqi'yi ara transfer döneminde kiralama kararı verdiği öğrenildi.

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Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan ekibinin beklentilerin altında kalan Muriqi'yi ara transfer döneminde kiralama kararı verdiği öğrenildi. Eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler de temaslarını sürdürüyor.