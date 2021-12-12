12 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ya Tottenham ya da Vitesse!

Ya Tottenham ya da Vitesse!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek F.Bahçe'nin play-off'taki muhtemel rakiplerinden biri ya Tottenham ya da Vittesse olacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek F.Bahçe'nin play-off'taki muhtemel rakiplerinden biri ya Tottenham ya da Vittesse olacak. İngiliz ekibinin koronavirüs vakaları nedeniyle Rennes ile oynadığı maç iptal edilirken, hükmen yenik sayılması halinde Vittesse, F.Bahçe'nin muhtemel rakiplerinden arasında yer alacak.
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