FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de kritik toplantı! Vitor Pereira ve futbolcular...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek moral depolayan ve Trabzonspor'un Antalyaspor'a mağlup olmasıyla zirveye bir adım daha yaklaşma şansı elde eden Fenerbahçe'de gözler Gaziantep FK maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, pazartesi günü oynanacak mücadele öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de gözler ligde yarın konuk olacağı Gaziantep FK maçına çevrildi. Teknik direktör Vitor Pereira, oyuncuları ile yaptığı toplantıda 3 puan istedi.
Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışında iddialarını sürdürmeleri için ilk yarıda kalan 4 maçı kayıpsız geçmelerinin önemli olduğunu belirterek, "Gaziantep'i yenerek ilk engeli aşmalıyız. Bu şekilde derbiye de moralli çıkma şansı yakalarız. Trabzonspor ile arayı kapatmamız için seri galibiyetler almalı ve kayıpları artık minimumda tutmalıyız" ifadelerini kullandığı belirlendi.
ZİRVE İÇİN SERİ ŞART
Sarı-lacivertliler, Gaziantep maçının ardından sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karagümrük deplasmanı ve içerde Yeni Malatya karşılaşmalarıyla ilk devreyi noktalayacak...
Galatasaray derbisini kazanarak uzun süreli kötü gidişine son veren Kanarya, oynadığı son 4 maçta yenilmedi. Bu süreçte Galatasaray'ı (D) 2-1, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Pereira'nın öğrencileri, Göztepe ve Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. 8 gol atıp, kalesinde ise 3 gol gördü. Hedef; galibiyet serisiyle çıkışı taçlandırıp zirveye çıkmak.
TATLI SIKINTI
Forvetlerin gollerini atmaya başlaması sevindirirken, teknik heyeti 'Hangisini oynatsak?' telaşı sardı. Vitor Pereira, Gaziantep karşısında Serdar Dursun ile Mergim Berisha'dan kimi tercih edeceğine yarınki son idmanda karar verecek. Şanslar birbirine yakın görünürken, Rizespor maçında yaptığı hat-trick'in farkıyla Serdar az farkla da olsa bir adım önde.
SON İKİ SEZONDA ÜÇ GALİBİYET
Fenerbahçe yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep'e son maçlarda üstünlük sağlayır. Kanarya, son 4 maçta rakibine yalnızca bir kez yenildi. Son iki yılda oynanan bu karşılaşmalarda 5-0, 2-0 ve 3-1'lik galibiyetler alan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı ise 3-1 kaybetmişti.
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