FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de kritik toplantı! Vitor Pereira ve futbolcular...

Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışında iddialarını sürdürmeleri için ilk yarıda kalan 4 maçı kayıpsız geçmelerinin önemli olduğunu belirterek, "Gaziantep'i yenerek ilk engeli aşmalıyız. Bu şekilde derbiye de moralli çıkma şansı yakalarız. Trabzonspor ile arayı kapatmamız için seri galibiyetler almalı ve kayıpları artık minimumda tutmalıyız" ifadelerini kullandığı belirlendi.