12 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı için şehre geldi!

F.Bahçe kafilesi Gaziantep’e geldi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, maç için şehre geldi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, kente geldi.

Gaziantep Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Vitor Pereira ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin yarın saat 20.30'da Kalyon Stadı'nda karşılaşacağı müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır
F.Bahçe’ye sert eleştiri! Ne lig ne de Avrupa F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Ne lig ne de Avrupa"
Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör