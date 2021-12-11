FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Mergim Berisha sevinci!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başından beri hücum hattında problem yaşayan Fenerbahçe, golcü oyuncuları Serdar Dursun ve Mergim Berisha'nda istediği katkıyı almaya başladı. Ligin 13. haftasında kadar 3 gol atan iki forvet, son 3 resmi maçta rakip fileleri 6 kez havalandırdı. (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer edilen Serdar Dursun ile Mergim Berisha'nın gollerine başlaması sevindirdi. İki oyuncu da sezona kötü start vermişti. Berisha 13. haftaya kadar oynadığı 13 maçta 2 gol (Kasımpaşa&Antwerp) atabildi. Serdar Dursun ise sadece ligde Alanyaspor filelerini havalandırabildi. Fotomaç'ın haberine göre; Camiada tam 'forvetler yine karavana çıktı' denildiği ve yeni golcü arayışına başlandığı anda ikili adeta geri döndü. Önce Serdar Dursun, deplasmandaki Göztepe maçında attığı golle takımına 1 puanı getirdi. Gurbetçi santrfor, sonraki hafta Kadıköy'de Çaykur Rizespor karşısında 20 dakikada hat-trick yaparak tüm kötü izlenimleri bir anda sildi... Berisha da Rizespor maçında ilk golü kaydettikten sonra Avrupa Ligi'nde Frankfurt ağlarına da bir gol bıraktı. İlk kez üst üste iki resmi maçta fileleri sarsıp, 'buradayım' mesajı gönderdi. Son 3 maçta 6 gol atan ikilinin form tutması hem teknik heyeti hem de yönetimi mutlu ederken, gollerin devam etmesi halinde şampiyonluk yarışında Trabzonspor ile puan farkının da daha rahat kapatılabileceği dile getirildi.
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