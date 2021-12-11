Fenerbahçe Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK deplasmanında sahne alacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş özel programla çalıştı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, antrenmanı dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Mesut Özil takımla çalışırken, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalar geçirdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi