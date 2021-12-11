11 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü!

F.Bahçe’de Gaziantep mesaisi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK deplasmanında sahne alacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş özel programla çalıştı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, antrenmanı dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Mesut Özil takımla çalışırken, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalar geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

F.Bahçe'de kritik viraj! Şampiyonluk... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
G.Saray ve F.Bahçe Tunuslu yıldız için karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe Tunuslu yıldız için karşı karşıya!
Farioli için şok sözler! Beşiktaş ve F.Bahçe için... Farioli için şok sözler! "Beşiktaş ve F.Bahçe için..."
F.Bahçe’de kritik viraj! Şampiyonluk... F.Bahçe'de kritik viraj! Şampiyonluk...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör