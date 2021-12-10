10 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Transferin yıldız ismi Onyekuru Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Süper Lig'de Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gündeme bir dönem Galatasaray forması giyen Onyekuru geldi. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (GS spor haberleri)

Transferin yıldız ismi Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Fenerbahçe'de Henry Onyekuru sesleri... Sezon başında 4.5 milyon euro ödenerek Olympiakos'a transfer olan Henry Onyekuru, ocak ayında Yunanistan'dan ayrılma kararı aldı.

Transferin yıldız ismi Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Bir süre Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye geri dönme ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncu ile yakından ilgileniyor.

Transferin yıldız ismi Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Akşam'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Onyekuru konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Genç oyuncu Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alıyor.

Transferin yıldız ismi Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor?

HENRY ONYEKURU 1 GOL 1 ASİST YAPTI

Henry Onyekuru'nun Yunanistan ekibi Olympiakos ile 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 17 maçta sadece 937 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu süre içinde 1 gol, 1 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.

Transferin yıldız ismi Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Transfermarkt adlı internet sitesinin verilerine göre Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro. Başarılı oyuncunun Galatasaray forması giydiği 2019 yılında piyasa değeri ise 10 milyon euro kadar çıkmıştı.

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