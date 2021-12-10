Transferin yıldız ismi Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor?

HENRY ONYEKURU 1 GOL 1 ASİST YAPTI

Henry Onyekuru'nun Yunanistan ekibi Olympiakos ile 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 17 maçta sadece 937 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu süre içinde 1 gol, 1 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.