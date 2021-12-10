Transferin yıldız ismi Onyekuru Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Süper Lig'de Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gündeme bir dönem Galatasaray forması giyen Onyekuru geldi. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (GS spor haberleri)
Fenerbahçe'de Henry Onyekuru sesleri... Sezon başında 4.5 milyon euro ödenerek Olympiakos'a transfer olan Henry Onyekuru, ocak ayında Yunanistan'dan ayrılma kararı aldı.
Bir süre Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye geri dönme ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncu ile yakından ilgileniyor.
Akşam'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Onyekuru konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Genç oyuncu Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alıyor.
HENRY ONYEKURU 1 GOL 1 ASİST YAPTI
Henry Onyekuru'nun Yunanistan ekibi Olympiakos ile 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 17 maçta sadece 937 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu süre içinde 1 gol, 1 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.
Transfermarkt adlı internet sitesinin verilerine göre Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro. Başarılı oyuncunun Galatasaray forması giydiği 2019 yılında piyasa değeri ise 10 milyon euro kadar çıkmıştı.
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