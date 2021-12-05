05 Aralık 2021, Pazar
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Muriqi ocakta yolcu
Ara transferde bir golcü almayı hedefleyen F.Bahçe'ye Vedat Muriç için İtalya'dan müjdeli haber geldi. Basında yer alan haberde, Sarri'nin Muriç'i gözden çıkardığı yazılırken, "Lazio yeni bir takım inşa ediyor. Kışın gelecekler ve gönderilecekler olacak. Başkenti ilk terk edecek olan isim Vedat. Geleceği Lazio'dan uzak görünüyor. Muriç ile önceden formasını giydiği F.Bahçe ilgileniyor" denildi.
Ara transferde bir golcü almayı hedefleyen F.Bahçe'ye Vedat Muriç için İtalya'dan müjdeli haber geldi. Basında yer alan haberde, Sarri'nin Muriç'i gözden çıkardığı yazılırken, "Lazio yeni bir takım inşa ediyor. Kışın gelecekler ve gönderilecekler olacak. Başkenti ilk terk edecek olan isim Vedat. Geleceği Lazio'dan uzak görünüyor. Muriç ile önceden formasını giydiği F.Bahçe ilgileniyor" denildi.
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