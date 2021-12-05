FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira için final!

Vitor Pereira için Çaykur Rizespor karşılaşması 'kader' niteliğinde...Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası kredisini tüketen Portekizli çalıştırıcının bu akşam da puan kaybı yaşanması halinde gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Vitor Pereira için Çaykur Rizespor karşılaşması 'kader' niteliğinde...Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası kredisini tüketen Portekizli çalıştırıcının bu akşam da puan kaybı yaşanması halinde gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. B planını hazırda tutan yönetim sonuca göre hareket edecek. Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli ile görüşülüp söz kesildiği iddialar arasında. Ömer Erdoğan, Slaven Bilic ve Okan Buruk diğer yeni hoca adayları.

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