FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Avrupa'nın 3 dev kulübü Kim Min-Jae'nin peşinde! Gözden çıkarılan rakam...
Fenerbahçe'nin Güney Korelı stoperi Kim Min-Jae, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerini peşine takan 25 yaşındaki savunmacı için, 3 kulüp ön plana çıkıyor. İşte yıldız ismin taliplileri ve gözden çıkarılan rakam...
Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin ardından Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için de bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği haberde, İngilizlere göre Tottenham, savunma oyuncusu için Juventus ve Porto ile rekabet edecek" Bharad Thirumalai'nin haberinde Kim Min Jae için İngiliz kulübünün 17 milyon Sterlin gibi bir rakımı gözden çıkartabileceği iddia edildi.
SERBEST KALMA MADDESİ YOK
Haberin detayında; Kim'in önceki dönemde Tottenham'ın radarında olduğu doğrulandı. Ancak Sportif direktör Paratici ve teknik direktör Conte'nin de Güney Koreli oyuncuyu da beğendiği ifade ediliyor.. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve beklenen verimi aldığı Kim Min Jae'nin daha önce 9 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu iddia edilmiş ancak bu durum Fenerbahçe yönetimi tarafından doğrulanmamıştı.
SZALAI İNGİLTERE YOLCUSU
Kısa bir süre önce de Macaristan Milli Takım Teknikz Direktörü Paolo Rossi, Attila Szalai'nin İtalyan futboluna rahatlıkla ayak uydurabileceğini ancak kendisinin Chelsea ile anlaştığını söylemişti.
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