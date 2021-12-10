10 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Avrupa'nın 3 dev kulübü Kim Min-Jae'nin peşinde! Gözden çıkarılan rakam...

Fenerbahçe'nin Güney Korelı stoperi Kim Min-Jae, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerini peşine takan 25 yaşındaki savunmacı için, 3 kulüp ön plana çıkıyor. İşte yıldız ismin taliplileri ve gözden çıkarılan rakam...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Avrupa’nın 3 dev kulübü Kim Min-Jae’nin peşinde! Gözden çıkarılan rakam...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.12.2021

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin ardından Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için de bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği haberde, İngilizlere göre Tottenham, savunma oyuncusu için Juventus ve Porto ile rekabet edecek" Bharad Thirumalai'nin haberinde Kim Min Jae için İngiliz kulübünün 17 milyon Sterlin gibi bir rakımı gözden çıkartabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Avrupa’nın 3 dev kulübü Kim Min-Jae’nin peşinde! Gözden çıkarılan rakam...

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Haberin detayında; Kim'in önceki dönemde Tottenham'ın radarında olduğu doğrulandı. Ancak Sportif direktör Paratici ve teknik direktör Conte'nin de Güney Koreli oyuncuyu da beğendiği ifade ediliyor.. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve beklenen verimi aldığı Kim Min Jae'nin daha önce 9 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu iddia edilmiş ancak bu durum Fenerbahçe yönetimi tarafından doğrulanmamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Avrupa’nın 3 dev kulübü Kim Min-Jae’nin peşinde! Gözden çıkarılan rakam...

SZALAI İNGİLTERE YOLCUSU

Kısa bir süre önce de Macaristan Milli Takım Teknikz Direktörü Paolo Rossi, Attila Szalai'nin İtalyan futboluna rahatlıkla ayak uydurabileceğini ancak kendisinin Chelsea ile anlaştığını söylemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya’nın yıldızına İtalya’dan kanca! Devre arasında teklif yapılacak Kanarya'nın yıldızına İtalya'dan kanca! Devre arasında teklif yapılacak
Muriqi geri mi dönüyor? Sözleşmesi... Muriqi geri mi dönüyor? Sözleşmesi...
İşte F.Bahçe’nin muhtemel rakipleri... İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör