FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Avrupa’nın 3 dev kulübü Kim Min-Jae’nin peşinde! Gözden çıkarılan rakam...

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin ardından Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için de bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği haberde, İngilizlere göre Tottenham, savunma oyuncusu için Juventus ve Porto ile rekabet edecek" Bharad Thirumalai'nin haberinde Kim Min Jae için İngiliz kulübünün 17 milyon Sterlin gibi bir rakımı gözden çıkartabileceği iddia edildi.

