17 Aralık 2021, Cuma
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Fenerbahçe U17 Takımı Teknik Sorumlusu Ekrem Ekşioğlu Karagümrük ile anlaştı!
Fenerbahçe'de, U17 Takımı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Ekrem Ekşioğlu, Süper Lig takımlarından Karagümrük ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kariyerinde yeni bir döneme başlayan Sayın Ekşioğlu’na Futbol Akademimizin hedefleri doğrultusunda bugüne kadar verdiği tüm emekler için teşekkür eder, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol şubemizin gelecek tohumlarının atıldığı ve kaliteli sporcuların yanı sıra donanımlı insan yetiştirme hedefleriyle faaliyetlerine devam eden Futbol Akademimizde, U17 Takımı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Sayın Ekrem Ekşioğlu, Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Kariyerinde yeni bir döneme başlayan Sayın Ekşioğlu'na Futbol Akademimizin hedefleri doğrultusunda bugüne kadar verdiği tüm emekler için teşekkür eder, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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