FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın değişiklikleri takımı coşturdu! Son 27 puanın 13'ü...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider Trabzonspor'un gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira eleştirilse de hamleleri dikkat çekti. Portekizli teknik adamın yaptığı değişiklikler takımı coşturdu. Sarı lacivertlilerin son 27 puanını 13'ü oyuna sonradan giren isimlerden geldi. İşte detaylar...
Çaykur Rizespor'u 4-0 gibi bu sezonun en farklı galibiyetiyle geçerek 'yarışta ben de varım' diyen F.Bahçe'de yüzler gülüyor. Sezon başından beri uyguladığı sistem yüzünden eleştirilen teknik direktör Vitor Pereira, bu sezon oyuncu değişikliklerindeki başarısıyla adından söz ettiriyor. Özellikle Çaykur Rize karşısında 62. dakikada sahaya sürdüğü Serdar Dursun'un hat-trick yapıp, Sosa'nın da 1 asistle galibiyeti rahat getirmesi alkışları topladı. Ligde 15 karşılaşmada 71 değişiklik yapan Portekizli çalıştırıcı, skora tam 14 kez etki etmeyi başardı
YEDEK KULÜBESİ TAKIMI COŞTURDU
Sabah'ın haberine göre; hamleleriyle F.Bahçe bu süreçte 8 gol bulurken, 6 da asist gerçekleştirdi. Serdar Dursun, 3 gol-1 asistle başı çekerken, Mesut Özil 1 gol- 1 asistle yedek kuvvet olarak katkı verdi. İrfan, Zajc, Valencia ve Crespo da 1'er gol ile fayda sağladı. Ligde 27 puanı bulunan Fenerbahçe, bu futbolcuların gol ve asist gerçekleştirdiği müsabakalarda hanesine tam 13 puanı yazdırmayı başardı. Bu alanda ligin en iyi teknik direktörü olan Pereira; Antalyaspor, Giresunspor, Galatasaray ve Ç.Rizespor karşısında galibiyet çıkarırken, Kayserispor ile de sahadan beraberlikle ayrıldı. Konyaspor karşılaşmasında ise İrfan Can'ın attığı gol yenilgiye engel olamadı.
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