Alman basınından flaş Fenerbahçe Frankfurt maçı yorumu!
UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de sergilenen futbol beğeni almadı. Karşılaşmanın ardından maça geniş yer ayıran Alman basınından, flaş yorumlar geldi. İşte o manşetler...
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. bitirmeyi garantileyen ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, grubun son maçında sahasında Frankfurt ile karşılaştı. Mücadele, Almanya'da oynanan ilk karşılaşmada olduğu gibi, ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla beraber Frankfurt, Olympiakos'un Antwerp'e yenilmesiyle grubunu lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.
"ZAFER BÖYLE OLUR!"
Almanya'nın önde gelen gazetesi BILD Fenerbahçe maçını manşetine taşırken, Frankfurt'un tek golünü atan Sow'u ön plana çıkardı ve "Grup zaferi böyle olur! Eintracht son 16'da" dedi.
"F.BAHÇE TEHLİKE YARATAMADI"
Hessenschau ise Frankfurt'un doğrudan son 16'ya kalmasını överken, "Vasat maçta Fenerbahçe tehlike yaratamadı" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil'in yedek kulübesinde oturduğu da yazılırken, Alman taraftarlarının maça alınmamasını ise esprili bir dille sayfalarına taşıdılar.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz'un da maçı izlediği belirtilirken 'tribündeki tek Alman' yorumu yapıldı.
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