Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı! 4 futbolcu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Mesut Özil bireysel çalıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda d��n oynanan Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmanı pas yaparak sürdürdükleri aktarıldı. Antrenmanın dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Altay Bayındır, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Mesut Özil'in bireysel çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.
Fenerbahçe, cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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