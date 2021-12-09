09 Aralık 2021, Perşembe
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Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt karşısında Mergim Berisha ile bulduğu gol ofsayta takıldı!
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadelenin 12. dakikasında Mergim Berisha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Alman futbolcunun golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında Fenerbahçe, evinde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçın 12. dakikasında Mergim Berisha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Alman futbolcunun golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
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(Fotoğraf: EXXEN)
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