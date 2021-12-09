Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D grubunu 3. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'nin yolunu tuttu. Peki Sarı-Lacivertliler'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar... (FB haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda mücadele eden ve grubu topladığı 6 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna bu sezon ilk keaz düzenlenecek olan UEFA'nın yeni organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Peki Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri hangi takımlar?
FENERBAHÇE'NİN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. Şu ana dek Sarı-Lacivertliler'in muhtemel rakipleri şöyle;
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Bodo/Glimt (Norveç)
Not: TSİ 23.00'da başlayan maçların sona ermesinin ardından diğer muhtemel rakipler de belli olacak.
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Lig'in Play-Off kuraları 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi de netleşmiş olacak. Play-Off maçları ise 17-24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre gerçekleşecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi