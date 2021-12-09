FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Sözleşmesi...
Fenerbahçe'nin 2020'nin yaz döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeydi... İtalyan basını, Kosovalı golcü için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunan ve Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, devre arasında takıma bir golcü transfer etmek istiyor. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Vedat Muriqi bulunuyordu.
Lazio'nun gözden çıkardığı Vedat Muriqi'nin Sampdoria'lı Ciccio Caputo ile takas edilebileceği konuşuluyordu. Ancak İtalyan basınına göre bu transferin gerçekleşmesi imkansız. İşte Fenerbahçe'nin elini güçlendiren haberin detayları;
"TAKASIN GERÇKELŞMESİ İMKANSIZ"
Napoli, Juventus ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Sarri, Vedat Muriqi'yi takımda düşünmüyor. fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre; Sarri, Sampdoria'nın golcüsü Ciccio Caputo ile ilgileniyordu.
Muriqi'yi Fenerbahçe'den transfer etmek için harcanan 20 milyon Euro, tam bir hayal kırıklığı. Kosovalı golcü bu sezon bir gol bile atamadı. Caputo ise bu sezon 3 gol 4 asist yaptı.
Ocak ayı için iki kulüp arasında bir takas planı konuluşmuştu. Ancak değişen yönetmelik nedeniyle bu takas asla gerçekleşemez."
"GEÇTİĞİMİZ SEZON OLABİLİRDİ"
"Bir sezon önce bir futbolcu üç farklı takımda oynayabilirdi. Ancak artık kural değişti. Ciccio Caputo bu sezon hem Sampdoria hem de Sassuolo formaları ile resmi maçlarda oynadı. Bu nedenle takas mümkün değil. Dolayısıyla Caputo'nun geleceği Lazio'da olmayacak."
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