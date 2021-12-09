FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Sözleşmesi...

"TAKASIN GERÇKELŞMESİ İMKANSIZ"

Napoli, Juventus ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Sarri, Vedat Muriqi'yi takımda düşünmüyor. fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre; Sarri, Sampdoria'nın golcüsü Ciccio Caputo ile ilgileniyordu.

Muriqi'yi Fenerbahçe'den transfer etmek için harcanan 20 milyon Euro, tam bir hayal kırıklığı. Kosovalı golcü bu sezon bir gol bile atamadı. Caputo ise bu sezon 3 gol 4 asist yaptı.

Ocak ayı için iki kulüp arasında bir takas planı konuluşmuştu. Ancak değişen yönetmelik nedeniyle bu takas asla gerçekleşemez."