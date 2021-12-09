09 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Okocha'ya sevgi gösterisi!

Okocha’ya sevgi gösterisi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile oynadığı karşılaşma öncesi taraftarı selamladı. Okocha'ya ayrıca Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Kadıköy'e yıllar sonra ayak bastı. Efsane futbolcuya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.
Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin efsanevi futbolcularından Jay Jay Okocha'ya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi. Formayı alan Okocha taraftarları selamlarken, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.
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