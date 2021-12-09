09 Aralık 2021, Perşembe
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UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, ligdeki Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Ligde Pazartesi günü oynayacağı Gaziantep maçını düşünen Portekizli teknik adam, as oyuncularını dinlendirdi. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Tisserand, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Rossi, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel yedekler arasında yer alırken, UEFA listesinde yer almayan Crespo maç kadrosunda bulunmadı. Bu futbolcuların yerine Serdar Aziz, Sosa, Miha Zajc, Pelkas, Novak, Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci ilk 11'de oynadı.
Fenerbahçe’de büyük rotasyon
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Frankfurt'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede 7 farklı isim ilk 11'de sahaya çıktı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maça 7 farklı isimle çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, ligdeki Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Ligde Pazartesi günü oynayacağı Gaziantep maçını düşünen Portekizli teknik adam, as oyuncularını dinlendirdi. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Tisserand, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Rossi, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel yedekler arasında yer alırken, UEFA listesinde yer almayan Crespo maç kadrosunda bulunmadı. Bu futbolcuların yerine Serdar Aziz, Sosa, Miha Zajc, Pelkas, Novak, Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci ilk 11'de oynadı.
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