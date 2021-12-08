FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitrios Pelkas yol ayrımında! Menajerine talimat verdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ancak 2021/2022 sezonu öncesi yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü istediği performansı sergileyemeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe ile yol ayrımında... Yunan yıldızın, menajerine ayrılık için talimat verdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı, geçtiğimiz sezon da iyi bir performans gösteren Dimitrios Pelkas bu sezon adeta kayboldu. Daha önce "Kendime olan güveni yitirdim" açıklamasını yapan Yunan oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve "Futbol kariyerim için başka bir takıma transfer olmam gerekiyor. Mümkünse devre arasında transferim gerçekleşsin" dediği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Dimitrios Pelkas'a Yunanistan dışında, İtalyan ve Rus kulüplerinin ilgisi olduğu da gelen haberler arasında. Fenerbahçe sezon başında Pelkas için gelen 7 milyon Euro civarındaki teklifleri geri çevirmiş ve 9-10 milyon civarında ücret talep etmişti.

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