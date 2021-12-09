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FENERBAHÇE

Fenerbahçe yönetimi Eintracht Frankfurt yöneticilerini ağırladı! Jay-Jay Okocha...

F.Bahçe yönetimi Frankfurt yöneticilerini ağırladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde Alman ekibinin yönetimini yemekte ağırladı. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Jay-Jay Okocha da yemekte yer aldı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eintracht Frankfurt yöneticilerini yemekte ağırladı

Sarı-lacivertlilerde ve Frankfurt ekibinde forma giyen eski futbolcu Jay-Jay Okocha da yemekte yer aldı.

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