16 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Derbinin hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 Giriş Tarihi: 16.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta görev yapacak hakem Fırat Aydınus açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama göre derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı.




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