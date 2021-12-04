FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da iç transferde hareketli günler! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lider Trabzonspor'un bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaparak hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda camianın beklentilerini karşılamaya çalışacak olan Kanarya'da, iç transfer atağı da başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de sezon sonu için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için teklif hazırlıyor.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin hedefi ocak ayı gelmeden bu iki isme 5'er yıllık yeni sözleşmeyi imzalatmak Sarı-lacivertli idareciler, Ferdi'nin A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasından memnun.
DERBİDE KENDİNİ İSPAT ETTİ
Kaleci Berke Özer ise başta Galatasaray derbisi olmak üzere kendisini ispat ettiği için sınıfı geçti. Sarılacivertli yönetim, 21 yaşındaki file bekçisiyle uzun vadeli çalışmayı hedefliyor.
Berke de çocukluk hayali olan Fenerbahçe'de futbolu bırakarak aynı Volkan Demirel gibi tarihe geçmek istiyor.
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