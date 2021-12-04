04 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da iç transferde hareketli günler! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lider Trabzonspor'un bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaparak hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda camianın beklentilerini karşılamaya çalışacak olan Kanarya'da, iç transfer atağı da başladı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da iç transferde hareketli günler! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Fenerbahçe'de sezon sonu için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için teklif hazırlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da iç transferde hareketli günler! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin hedefi ocak ayı gelmeden bu iki isme 5'er yıllık yeni sözleşmeyi imzalatmak Sarı-lacivertli idareciler, Ferdi'nin A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasından memnun.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da iç transferde hareketli günler! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Bu sayede 22 yaşındaki Ferdi, Türk statüsünde oynamaya devam edecek. Yönetimin, bu tercihi de göz önünde bulundurarak bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da iç transferde hareketli günler! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

DERBİDE KENDİNİ İSPAT ETTİ

Kaleci Berke Özer ise başta Galatasaray derbisi olmak üzere kendisini ispat ettiği için sınıfı geçti. Sarılacivertli yönetim, 21 yaşındaki file bekçisiyle uzun vadeli çalışmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da iç transferde hareketli günler! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Berke de çocukluk hayali olan Fenerbahçe'de futbolu bırakarak aynı Volkan Demirel gibi tarihe geçmek istiyor.

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