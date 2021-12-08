08 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Maritza 1-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe filede 2’te 2 yaptı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer alan temsilcilerimizden Fenerbahçe Opet, deplasmanda Bulgaristan ekibi Maritza'yı 3-1 mağlup ederek üst üste 2. maçından da galibiyet ayrıldı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımını 3-1 yendi.

Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 25-14, 20-25, 25-23 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grubunda 2'de 2 yaparken, Maritza ise iki maç sonrası henüz galibiyet elde edemedi.
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