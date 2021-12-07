Galatasaray ile ilgili sözü tepki çekmişti! Erol Bilecik'ten açıklama geldi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü Başka Vekili Erol Bilecik, Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı arasında oynanan ve sarı-lacivertli takımın 7-0 kazandığı maç sonrası kullandığı 'Cincon' ifadesiyle tepki çekmişti. Bilecik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. (FB spor haberi)
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
Mücadeleyi tribünden takip eden Fenerbahçe Kulübü Başka Vekili Erol Bilecik, maç sonrası soyunma odasına inmiş ve takıma yaptığı konuşmada Galatasaray için kullandığı 'Cincon' ifadesi kulüp televizyonuna yansımıştı.
Bilecik'in bu açıklaması büyük tepki çekerken, sarı-lacivertli kulübün Başkan Vekili konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Erol Bilecik'in açıklaması şu şekilde:
Bugün, Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte değerli rakibimizin nazik ev sahipliğinde, Türkiye'nin en büyük iki kulübü olarak ortaya çok önemli bir duruş koydu.
Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Galatasaray Spor Kulübü'ne ve camiasına, başta Sn. Başkan Burak Elmas olmak üzere teşekkürlerimizi sunarız.
Ayrıca maç sonunda soyunma odasındaki aile içi konuşmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun rakibimize karşı herhangi bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim.
Bu konunun, maçın öneminin üzerine geçmesi sebebiyle duyduğum samimi üzüntüyü başta Galatasaray Spor Kulübü ve tüm kamuoyu ile paylaşıyorum.
Kamuoyuna açıklama. pic.twitter.com/ZzDeqe8Hyo— Erol Bilecik (@ErolBilecik) December 7, 2021
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