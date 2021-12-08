FENERBAHÇE HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe'den Abdu Conte harekatı
Süper Lig'de Çaykur Rizespor galibiyeti ile moral kazanan Fenerbahçe, ocak ayına kadar lider Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı azaltmak istiyor. Sarı lacivertlilerde, bir yandan da gözler transfere çevrildi. Kanarya'nın ilk hedefi sol bek bölgesi. Fenerbahçe bu pozisyon için Portekiz Ligi takımlarından Moreirense forması giyen Abdu Conte'yle ilgileniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla deviren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.
Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı eritmek isteyen sarı-lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia gündeme geldi.
Fotomac.com.tr'nin Portekiz basınından derlediği habere göre Fenerbahçe, Portekiz ekibi Moreirense forması giyen Abdu Conte ile ilgileniyor.
Haberde Vitor Pereira'nın genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.
Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Abdu Conte'nin yüzde 50 hakkının da Sporting'de olduğu aktarıldı.
21 yaş altı Portekiz milli takımında da forma giyen genç futbolcu bu sezon 14 karşılaşmada görev aldı.
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