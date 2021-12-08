08 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe'den Abdu Conte harekatı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor galibiyeti ile moral kazanan Fenerbahçe, ocak ayına kadar lider Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı azaltmak istiyor. Sarı lacivertlilerde, bir yandan da gözler transfere çevrildi. Kanarya'nın ilk hedefi sol bek bölgesi. Fenerbahçe bu pozisyon için Portekiz Ligi takımlarından Moreirense forması giyen Abdu Conte'yle ilgileniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe’den Abdu Conte harekatı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 Giriş Tarihi: 08.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla deviren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe’den Abdu Conte harekatı

Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı eritmek isteyen sarı-lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe’den Abdu Conte harekatı

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe’den Abdu Conte harekatı

Fotomac.com.tr'nin Portekiz basınından derlediği habere göre Fenerbahçe, Portekiz ekibi Moreirense forması giyen Abdu Conte ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe’den Abdu Conte harekatı

Haberde Vitor Pereira'nın genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe’den Abdu Conte harekatı

Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Abdu Conte'nin yüzde 50 hakkının da Sporting'de olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe’den Abdu Conte harekatı

21 yaş altı Portekiz milli takımında da forma giyen genç futbolcu bu sezon 14 karşılaşmada görev aldı.

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