FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Szalai ve Min-Jae Kim kararı! Bonservisleri için istenen rakam...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdikleri performansla ve sergiledikleri uyumla Avrupa kulüplerinin radarına giren Attila Szalai ve Min-Jae Kim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, özellikle Premier Lig ekiplerinin gündeminde olan iki yıldız futbolcu için kazanmayı hedeflediği bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Geçtiğimiz yılın devre arasında 2 milyon euro'ya transfer edilen Attila Szalai ile bu sezon başında 3 milyon euro'luk bedelle Fenerbahçe'ye imza atan Kim Min Jae'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çubuklu ile gösterdikleri performansla devlerin radarına giren iki yıldız için sarı- lacivertlilere teklifler gelmeye başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Szalai için Atletico Madrid, Chelsea ve Sevilla; Kim transferinde de Tottenham'ın ısrarcı olduğu iddia ediliyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadroda tutmayı planladığı iki oyuncuyu da beklediği tekliflerin gelmesi halinde sezon sonunda satmayı hedefliyor. Yönetim, iki oyuncudan toplam 60 milyon euro'yu kasasına koymak istiyor.
Çubuklu ile bu sezon 18 resmi maçta sahaya çıkan Kim, bu karşılaşmalarda yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettirdi. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki başarılı stoper için Tottenham'ın ısrarcı olduğu öğrenildi.
Bu sezon 21 resmi karşılaşmada oynayan Attila Szalai, geçtiğimi yıldan bu yana performansıyla en çok konuşulanlar arasına girdi. Macar stoper, bu sezon savunmanın yanı sıra yaptığı 2 asistle hücuma da katkı sağlamayı bildi.
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