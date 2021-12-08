08 Aralık 2021, Çarşamba
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Eintracht Frankfurt maçı öncesi flaş gelişme! Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertlilerde, Altay Bayındır'ın tedavisine devam edilirken, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia ise bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. haftasında yarın Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık olan idmanda sarı-lacivertli oyuncular ısınma koşularıyla idmana başladı.
Antrenman gruplar halinde yapılan pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır'ın tedavisi devam ederken, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia bireysel çalıştı.
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