FENERBAHÇE HABERLERİ! Vitor Pereira’nın yerine ilk aday belli oldu! Francesco Farioli

ALMAN EKOLÜNE DÖNÜŞ TARTIŞILIYOR



Karagümrük'te hem oynattığı futbol hem de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Farioli ile önümüzdeki günlerde bir araya gelineceği ifade edildi. İkinci seçenek ise sezon başında da gündemde olan Alman ekolüne geri dönmek. Yönetimin, boşta olan Joachim Löw'le tekrar temas kurup yeni bir teklif yapması bekleniyor. Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'in ismi de gündemde. Hırvat çalıştırıcının, B. Guoan ile kontratı aralık sonunda bitiyor. Daum'un adı da kulislerde dillendiriliyor.



