02 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ! Vitor Pereira'nın yerine ilk aday belli oldu! Francesco Farioli

Fenerbahçe'de Vitor Pereira krizi her geçen gün dahada büyüyor. Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından Portekizli hoca ile yolların ayrılacağı ve yerine Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te görev alan Francesco Farioli ile görüşeceği iddia edildi. İşte diğer detaylar... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ! Vitor Pereira’nın yerine ilk aday belli oldu! Francesco Farioli
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Fenerbahçe'de Göztepe beraberliği sonrası sabrı tükenen yönetimin yeni teknik adam arayışına başladığı ileri sürüldü. Fotomaç'ın derlediği habere göre Camiaya yakın kaynaklar, listenin başında Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli'nin yer aldığını belirtiyor. Vitor Pereira'dan hem kötü gidişi engelleyememesi hem de başta Mesut Özil olmak üzere Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve son olarak İrfan Can gibi yıldız isimlerle sorun yaşaması nedeniyle ümit kesildi. Hedef; şampiyonluk yarışında daha fazla geriye düşmeden yeni bir teknik direktörle yeni sayfa açmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Vitor Pereira’nın yerine ilk aday belli oldu! Francesco Farioli

ALMAN EKOLÜNE DÖNÜŞ TARTIŞILIYOR

Karagümrük'te hem oynattığı futbol hem de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Farioli ile önümüzdeki günlerde bir araya gelineceği ifade edildi. İkinci seçenek ise sezon başında da gündemde olan Alman ekolüne geri dönmek. Yönetimin, boşta olan Joachim Löw'le tekrar temas kurup yeni bir teklif yapması bekleniyor. Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'in ismi de gündemde. Hırvat çalıştırıcının, B. Guoan ile kontratı aralık sonunda bitiyor. Daum'un adı da kulislerde dillendiriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Vitor Pereira’nın yerine ilk aday belli oldu! Francesco Farioli

HURMA: ENGEL OLMAM

Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin talip olması halinde Francesco Farioli'nin önünü kapatmayacaklarını açıkladı. Hurma daha önce, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Ancak teklif gelirse engel olmam" demişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Vitor Pereira’nın yerine ilk aday belli oldu! Francesco Farioli

KARAGÜMRÜK'TE 1.58 ORTALAMA

Farioli, Karagümrük'ün başında çıktığı 24 maçta 1.58 puan ortalaması tutturdu. Bu sezon ligde 14 maçta 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Favori sistemi 4-1- 4-1 olan 32 yaşındaki İtalyan hocanın tek eksiği B Lisansı'na sahip olması ve tecrübesizliği gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Vitor Pereira’nın yerine ilk aday belli oldu! Francesco Farioli

KARTAL FORMÜLÜ!

Alman bir teknik adam ile anlaşılması halinde İsmail Kartal'ın yardımcı antrenör olarak görev alması gündemde. 2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı hocalık yapan 60 yaşındaki Kartal, Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasıyla, Başkan Aziz Yıldırım tarafından teknik direktörlüğe getirilmişti. Sarı-lacivertli takımın başında 2014-15 sezonunda 46 maça çıkan Kartal, 2.17 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalamış ancak 'kurşunlanma' olayı sonrası ligi 2. olarak tamamlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Vitor Pereira’nın yerine ilk aday belli oldu! Francesco Farioli

LÖW, 98-99'DA LİGİ 3. BİTİRMİŞTİ

Fenerbahçe'yi 1998-99'da çalıştıran Joachim Löw, sezonu zirvenin 6 puan gerisinde 72 puanla 3'üncü bitirirken, 2.05 puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik adam, geçen yazdan bu yana boşta bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Vitor Pereira’nın yerine ilk aday belli oldu! Francesco Farioli

BILIC; ÇALIŞKAN VE İHTİRASLI

Ocak ayında Beijing Guoan'ın başına geçen Slaven Bilic, 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Hırslı ve çalışkan kişiliği ile tanınan 53 yaşındaki Hırvat hoca, Beşiktaş'ta 89 maçta 1.82 puan ortalaması elde etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Vitor Pereira’nın yerine ilk aday belli oldu! Francesco Farioli

TAKIMDAKİ 3 İSİMDEN GENÇ

Fenerbahçe'nin teklifte bulunacağı belirtilen Francesco Farioli, takımdaki 3 oyuncudan daha genç. 32 yaşındaki (1989 doğumlu) İtalyan teknik direktörden, Jose Sosa (36) 4 yaş, Luiz Gustavo (34) 2 yaş, Mesut Özil bir yaş daha büyük. Enner Valencia ise Farioli aynı yaşta.

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