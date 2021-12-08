FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’ya Süper Lig’den kaleci! Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrası...

Serdar Dursun'un yükselen performansı, Mergim Berisha'nın artık takıma adapte olması ve bir süredir takımdan ayrı olan Enner Valencia'nın sakatlıktan dönecek olmasıyla transfer önceliğinin, omzundan ameliyat olan Altay Bayındır iyileşene kadar Berke Özer'le rekabet edecek ve yedek kalmayı sorun yapmayacak bir kaleci transferine çevrildiği öğrenildi.