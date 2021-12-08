08 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'ya Süper Lig'den kaleci! Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası...

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, kaleci transferi gündeme geldi. Altay Bayındır'ın omzundan yaşadığı sakatlık sonrası arayışlara başlayan sarı-lacivertliler, listesini belirledi. Yerli bir file bekçisini kadroya katmak isteyen yönetim, Süper Lig'den takviye yapmaya hazırlanıyor. İşte Kanarya'nın hedefindeki 2 kaleci... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’ya Süper Lig’den kaleci! Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrası...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 Giriş Tarihi: 08.12.2021

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın omzundan ameliyat olmasının ardından kaleci transferinin gündeme geldiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’ya Süper Lig’den kaleci! Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrası...

Serdar Dursun'un yükselen performansı, Mergim Berisha'nın artık takıma adapte olması ve bir süredir takımdan ayrı olan Enner Valencia'nın sakatlıktan dönecek olmasıyla transfer önceliğinin, omzundan ameliyat olan Altay Bayındır iyileşene kadar Berke Özer'le rekabet edecek ve yedek kalmayı sorun yapmayacak bir kaleci transferine çevrildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’ya Süper Lig’den kaleci! Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrası...

2 İSİM LİSTEDE!
Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertli yönetimin transferini düşündüğü kaleciler içinde Çaykur Rizespor'da forma giyen Gökhan Akkan ve Fenerbahçe altyapısından yetişen ikinci kaleci Tarık Çetin'in ilk 2 sırada geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’ya Süper Lig’den kaleci! Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrası...

Transfer düşünülen diğer iki nokta ise bir sol stoper ve sol bek. Fenerbahçe Yönetimi bu iki mevki için yurt içi ve yurt dışında arayışlarını sürdürüyor.

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