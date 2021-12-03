03 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten Fenerbahçe yorumu! "Pendikspor yenebildiyse..."

Flaş F.Bahçe yorumu! Pendikspor yenebildiyse...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Afjet Afyonspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi eşleşmeye dair, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek açıklamalarda bulundu. Zeybek, "Fenerbahçe'yi Pendikspor yenebildiyse, Afjet Afyonspor da yenebilir." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Afyonkarahisar Valiliğinin bir otelde düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ziraat Türkiye Kupası 5 . Eleme Turu'nda Afjet Afyonspor'un Fenerbahçe ile eşleşmesini değerlendirdi.

Mehmet Zeybek'in açıklamaları şöyle:

"BİZ TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

"Fenerbahçe'yi Pendikspor yenebildiyse, Afjet Afyonspor da yenebilir. Top yuvarlak sonuçta. Kazanmak da var kaybetmek de. Her şey olabilir. Biz takımımıza güveniyoruz. Ekibimizde güzel bir kardeşlik ve arkadaşlık ortamı var. Son günlerde de iyi bir çıkış yakaladılar. İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmada iyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Takımımızla her maça iddialı çıkıyoruz."

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