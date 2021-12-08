FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından yükselen bir grafik sergileyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli yönetimin, genç futbolcuyla yeni sözleşme görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiği öğrenilirken; sözleşme süresi ve Ferdi'nin alacağı ücret de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu konusunda sona yaklaştı… Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki yıldızına Türk Milli Takımı'nı seçmesi durumunda şimdiki maaşını (500 bin Euro) ikiye katlayan 5 yıllık bir kontrat önerisi sundu.
Sabah'ın haberine göre; Ay-Yıldız kararını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak olan Ferdi, ardından Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Hollanda'da doğan, annesi Kanadalı olduğu için bu iki ülkeyi de seçme hakkı bulunan kanat oyuncusu, Türkiye kararı sonrası Fenerbahçe'den 1 milyon Euro karşılığı TL (yaklaşık 15.5 milyon TL) kazanacak.
Böylelikle oyuncu Türk statüsündeki yerini koruyacak ve Fenerbahçe gelecek yıl 7, bir sonraki yıl ise 6'ya düşecek olan yabancı sayısı konusunda rahat bir nefes alacak.
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