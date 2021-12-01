Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci paylaşımı! "Bir itiş kakıştan..."
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci konusunda dair flaş bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler, "Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir ‘saldırı’ niteliğinde olmadığı, bir itiş kakıştan ibaret olduğu net bir şekilde görülmektedir." ifadelerine yer verildi. (FB spor haberleri)
30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerine ilişkin görüşlerimizi Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan bugün yaptığı açıklamalarla değerlendirmişti.
Gün içerisinde ortaya çıkan görüntüler, Genel Sekreterimizin Kulübümüz adına yapmış olduğu açıklama ve tespitlerin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiştir.
Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir 'saldırı' niteliğinde olmadığı, bir itiş kakıştan ibaret olduğu net bir şekilde görülmektedir.
Maç içerisinde yaşanan ve koridorda devam eden sataşmalardan doğan ikili diyaloğun sonunda yaşananlar futbol sahalarında hemen her hafta karşılaştığımız diyaloglardan farklı değildir.
Bu görüntüler doğrultusunda saldırı niteliği ile PFDK'ya sevk edilen futbolcumuz İrfan Can Kahveci'ye yönelik ilgili kurumun bu yapılan vahim hatayı düzelteceğine inanıyor;
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak oyuncumuzun hakkını sonuna kadar savunacağımızı camiamıza ve tüm spor kamuoyuna bildiriyoruz.
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