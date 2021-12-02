02 Aralık 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin Isco transferine Arsenal dahil oldu!
İspanyol devi Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco için Arsenal'ın devreye girdiği ve İngiliz ekibinin bu transferdeki en zor rakibinin Fenerbahçe olduğu iddia edildi. İşte transfere dair son detaylar... (FB spor haberleri)
İngiliz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre orta sahaya oyuncu arayan Arsenal'in Isco için en büyük rakibinin Fenerbahçe olduğunu yazdı. "Arsenal orta saha hedefini Mesut Özil'in takımına kaybedebilir" başlığını kullanan kaynaklar, "Isco, Real Madrid'den kış transfer döneminde uygun bir fiyatla ya da yazın bedavaya ayrılabilir. Yıldız oyuncu, Arsenal'in inşasına yeniden katkıda bulunabilecek deneyimde... Ancak Türk devi Fenerbahçe de Isco'yu istiyor" ifadelerine yer verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi