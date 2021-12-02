02 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Isco transferine Arsenal dahil oldu!

F.Bahçe’ye dev rakip! Isco transferinde...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

İspanyol devi Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco için Arsenal'ın devreye girdiği ve İngiliz ekibinin bu transferdeki en zor rakibinin Fenerbahçe olduğu iddia edildi. İşte transfere dair son detaylar... (FB spor haberleri)

İngiliz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre orta sahaya oyuncu arayan Arsenal'in Isco için en büyük rakibinin Fenerbahçe olduğunu yazdı. "Arsenal orta saha hedefini Mesut Özil'in takımına kaybedebilir" başlığını kullanan kaynaklar, "Isco, Real Madrid'den kış transfer döneminde uygun bir fiyatla ya da yazın bedavaya ayrılabilir. Yıldız oyuncu, Arsenal'in inşasına yeniden katkıda bulunabilecek deneyimde... Ancak Türk devi Fenerbahçe de Isco'yu istiyor" ifadelerine yer verdi.
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