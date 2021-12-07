FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası imalı paylaşım!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ı hazırlık maçında 7-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibini 7-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Mücadele sonrası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaştım yaptı.

Tecrübeli oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika bir performans... İstanbul💛💙'dir ve öyle kalacaktır!👍🏼😉 Kadın futbol takımımızı tebrik ederim!" ifadelerini kullandı.

Mesut'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

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