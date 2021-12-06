06 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milli takımdan hocası açıkladı! İşte Attila Szalai'nin yeni takımı...

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, göz doldurmaya devam ediyor. Hem sarı lacivertli formayla hem de milli takımda gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Adı dev kulüplerle anılan Macar stoper için milli takımdan hocası flaş bir transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar... | Fatih Burak Yıldırım / DIŞ HABERLER

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milli takımdan hocası açıkladı! İşte Attila Szalai’nin yeni takımı...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.12.2021

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürdüren Fenerbahçe, 15. haftanın sonuna gelinirken lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, üst üste puan kayıpları yaşasa da ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milli takımdan hocası açıkladı! İşte Attila Szalai’nin yeni takımı...

Kanarya'da bu sezon bazı isimler ise ön plana çıkıyor. Özellikle savunma oyuncuları Kim Min-Jae ve Attila Szalai'nin yıldızı Vitor Pereira ile birlikte parlarken, bu iki yıldızın geleceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milli takımdan hocası açıkladı! İşte Attila Szalai’nin yeni takımı...

Özellikle sarı lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai'nin ismi, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılmaya başlanmıştı. Szalai'nin devre arasında takımdan ayrılacağı iddiaları güçlenirken, milli takımdan hocası Marco Rossi ise flaş bir açıklamada bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milli takımdan hocası açıkladı! İşte Attila Szalai’nin yeni takımı...

57 yaşındaki İtalyan hoca Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını duyurdu. Marco Rossi, "Attila Szalai İtalya Serie A için çok uygun bir oyuncu olsa da Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağını düşünüyorum" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milli takımdan hocası açıkladı! İşte Attila Szalai’nin yeni takımı...

Kanarya'nın genç stoperi için övgülerini sürdüren Rossi, "Açıkçası Attila Szalai İspanya'nın önemli kulüpleri tarafından da takip edilmişti. Ancak Chelsea ile anlaşmış gibi görünüyor" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milli takımdan hocası açıkladı! İşte Attila Szalai’nin yeni takımı...

2021 ocak ayında 2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Szalai, çubuklu formayla toplamda 43 maça çıktı ve 3 gol 2 asist kaydetti. Szalai'nin Fenerbahçe'den ayrılması durumunda sarı lacivertlilerin en az 20 milyon Euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Pereira’ya sert sözler! İşi yine yarım kaldı Pereira'ya sert sözler! "İşi yine yarım kaldı"
Valencia’da flaş gelişme! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Valencia'da flaş gelişme! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Hazard’ın yeni adresi belli oluyor! F.Bahçe... Hazard'ın yeni adresi belli oluyor! F.Bahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör