FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milli takımdan hocası açıkladı! İşte Attila Szalai'nin yeni takımı...
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, göz doldurmaya devam ediyor. Hem sarı lacivertli formayla hem de milli takımda gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Adı dev kulüplerle anılan Macar stoper için milli takımdan hocası flaş bir transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar... | Fatih Burak Yıldırım / DIŞ HABERLER
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürdüren Fenerbahçe, 15. haftanın sonuna gelinirken lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, üst üste puan kayıpları yaşasa da ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.
Kanarya'da bu sezon bazı isimler ise ön plana çıkıyor. Özellikle savunma oyuncuları Kim Min-Jae ve Attila Szalai'nin yıldızı Vitor Pereira ile birlikte parlarken, bu iki yıldızın geleceği merak konusu oldu.
Özellikle sarı lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai'nin ismi, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılmaya başlanmıştı. Szalai'nin devre arasında takımdan ayrılacağı iddiaları güçlenirken, milli takımdan hocası Marco Rossi ise flaş bir açıklamada bulundu.
57 yaşındaki İtalyan hoca Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını duyurdu. Marco Rossi, "Attila Szalai İtalya Serie A için çok uygun bir oyuncu olsa da Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağını düşünüyorum" dedi.
Kanarya'nın genç stoperi için övgülerini sürdüren Rossi, "Açıkçası Attila Szalai İspanya'nın önemli kulüpleri tarafından da takip edilmişti. Ancak Chelsea ile anlaşmış gibi görünüyor" dedi.
2021 ocak ayında 2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Szalai, çubuklu formayla toplamda 43 maça çıktı ve 3 gol 2 asist kaydetti. Szalai'nin Fenerbahçe'den ayrılması durumunda sarı lacivertlilerin en az 20 milyon Euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.
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