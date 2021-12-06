06 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'da flaş gelişme! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, bir süredir sakatlığından dolayı kadroda yer alamıyordu. Sarı-lacivertlilerde deneyimli golcüyle ilgili flaş bir gelişme yaşanırken, Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağı ise belli oldu. İşte detaylar... | FB spor haberi (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia’da flaş gelişme! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.12.2021

Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan iyi haber geldi. Ekvadorlu hücum oyuncusu topla saha çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia’da flaş gelişme! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Sağlık ekibi Valencia'yı 19 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia’da flaş gelişme! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Enner Valencia, 30 Ekim'de oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia’da flaş gelişme! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de 5 maç kaçıran Ekvadorlu futbolcu 10 karşılaşmada 2 gol attı, 3 de asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Hocası açıkladı! Attila Szalai o takımla anlaştı Hocası açıkladı! "Attila Szalai o takımla anlaştı"
Pereira’ya sert sözler! İşi yine yarım kaldı Pereira'ya sert sözler! "İşi yine yarım kaldı"
Hazard’ın yeni adresi belli oluyor! F.Bahçe... Hazard'ın yeni adresi belli oluyor! F.Bahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör