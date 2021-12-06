06 Aralık 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai Çaykur Rizespor maçıyla ilk 11'e müthiş döndü!
Fenerbahçe'de üç maç sonra onbirde sahaya çıkan Attila Szalai, performansıyla takımın en iyilerinden biriydi. Macar stoper biri kale çizgisinden iki kritik top keserken 2 de asist yaptı.
Vitor Pereira son 3 karşılaşmada yedek soyundurduğu Attila Szalai'yi dün yeniden 11'e aldı. Macar stoper 5. dakikada Aminu'nun şutunda topu çizgiden çıkararak takımının geriye düşmesini engelledi. İlk yarının sonunda Aminu'nun bir tehlikeli atağını daha savuşturan Szalai, ikinci yarıda Serdar Dursun'a yaptığı 2 asistle adeta 'Yedek kalacak adam değilim' diye haykırdı. Szalai, "Takım olarak iyi oynadık. Bu en önemlisiydi. Hocamız bizden ofansif katkı istedi. Böyle devam etmemiz gerek" dedi.
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