06 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai Çaykur Rizespor maçıyla ilk 11'e müthiş döndü!

Szalai müthiş döndü
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.12.2021

Fenerbahçe'de üç maç sonra onbirde sahaya çıkan Attila Szalai, performansıyla takımın en iyilerinden biriydi. Macar stoper biri kale çizgisinden iki kritik top keserken 2 de asist yaptı.

Vitor Pereira son 3 karşılaşmada yedek soyundurduğu Attila Szalai'yi dün yeniden 11'e aldı. Macar stoper 5. dakikada Aminu'nun şutunda topu çizgiden çıkararak takımının geriye düşmesini engelledi. İlk yarının sonunda Aminu'nun bir tehlikeli atağını daha savuşturan Szalai, ikinci yarıda Serdar Dursun'a yaptığı 2 asistle adeta 'Yedek kalacak adam değilim' diye haykırdı. Szalai, "Takım olarak iyi oynadık. Bu en önemlisiydi. Hocamız bizden ofansif katkı istedi. Böyle devam etmemiz gerek" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’ye sert eleştiri! Ligin sonuncusu gibi... F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..."
F.Bahçe Mesut oldu Gol ve asisti yok ama... F.Bahçe Mesut oldu "Gol ve asisti yok ama..."
Dikkat çeken F.Bahçe tespiti! Birazcık doğrular yapıldığında... Dikkat çeken F.Bahçe tespiti! "Birazcık doğrular yapıldığında..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör