29 Kasım 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
İŞTE O SÖZLER:
Zor bir maç olacak. Önemli bir maç, 2 tane yorucu maç oynadık. Hafta içinde 3 tane seyahatimiz oldu buraya geldiğimiz seyahati de sayarsak. Taze kanlarla sahaya çıkmak istedik. Diğer oyuncuların performansından memnun olmadığım için değildi bu."
Son 2 maçımız yorucuydu. Galatasaray ve Olympiakos'la deplasmanda oynadık. Bugün kadroda sahaya taze kan sunmak istedim. Seviyemizi korumak ve bu maçın gerektirdiği yoğunlukta oynayabilmek için değişiklik yapmak istedim.
SZALAI NEDEN İLK 11'DE DEĞİL?
Bugün Szalai yerine Serdar Aziz'i tercih ettim. Bugün ki maça baktığımızda Serdar tercihi daha doğruydu.
Göztepe Fenerbahçe maçı Vitor Pereira'dan Attila Szalai açıklaması
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, " Bugün kadroda sahaya taze kan sunmak istedim. Seviyemizi korumak ve bu maçın gerektirdiği yoğunlukta oynayabilmek için değişiklik yapmak istedim. Bugün Szalai yerine Serdar Aziz'i tercih ettim. Bugün ki maça baktığımızda Serdar tercihi daha doğruydu." dedi.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
Zor bir maç olacak. Önemli bir maç, 2 tane yorucu maç oynadık. Hafta içinde 3 tane seyahatimiz oldu buraya geldiğimiz seyahati de sayarsak. Taze kanlarla sahaya çıkmak istedik. Diğer oyuncuların performansından memnun olmadığım için değildi bu."
Son 2 maçımız yorucuydu. Galatasaray ve Olympiakos'la deplasmanda oynadık. Bugün kadroda sahaya taze kan sunmak istedim. Seviyemizi korumak ve bu maçın gerektirdiği yoğunlukta oynayabilmek için değişiklik yapmak istedim.
SZALAI NEDEN İLK 11'DE DEĞİL?
Bugün Szalai yerine Serdar Aziz'i tercih ettim. Bugün ki maça baktığımızda Serdar tercihi daha doğruydu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi