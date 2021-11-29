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FENERBAHÇE

Göztepe Fenerbahçe maçı Vitor Pereira'dan Attila Szalai açıklaması

Vitor Pereira’dan Szalai açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 Giriş Tarihi: 29.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, " Bugün kadroda sahaya taze kan sunmak istedim. Seviyemizi korumak ve bu maçın gerektirdiği yoğunlukta oynayabilmek için değişiklik yapmak istedim. Bugün Szalai yerine Serdar Aziz'i tercih ettim. Bugün ki maça baktığımızda Serdar tercihi daha doğruydu." dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Zor bir maç olacak. Önemli bir maç, 2 tane yorucu maç oynadık. Hafta içinde 3 tane seyahatimiz oldu buraya geldiğimiz seyahati de sayarsak. Taze kanlarla sahaya çıkmak istedik. Diğer oyuncuların performansından memnun olmadığım için değildi bu."
Son 2 maçımız yorucuydu. Galatasaray ve Olympiakos'la deplasmanda oynadık. Bugün kadroda sahaya taze kan sunmak istedim. Seviyemizi korumak ve bu maçın gerektirdiği yoğunlukta oynayabilmek için değişiklik yapmak istedim.

SZALAI NEDEN İLK 11'DE DEĞİL?

Bugün Szalai yerine Serdar Aziz'i tercih ettim. Bugün ki maça baktığımızda Serdar tercihi daha doğruydu.
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