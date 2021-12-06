06 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Çaykur Rizespor maçı öncesinde Vitor Pereira'nın sistemi kafa karıştırdı!

Pereira’nın sistemi kafa karıştırdı! Yayıncı kuruluş ve kulüp televizyonu...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılırken maç öncesinde ilginç bir detay yaşandı. Portekizli teknik adamın sahaya sürdüğü sistem kafa karışıklığına yol açtı. İşte ayrıntılar...

Rizespor önünde dün akşam son derece önemli bir karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'i maç öncesinde kafa karışıklığı yarattı. Sarı lacivertlilerin resmi yayın organı olan FBTV kadroyu dörtlü dizilişle yayınladı. Takvim'in haberine göre; yayıncı kuruluş beIN Sports ise Pereira'nın 11'ini üçlü dizilişle verdi. Santrayla beraber ise Portekizli hocanın 3 maçlık aradan sonra yeniden 3-4-2-1 sistemine geri dönüş yaptığı ortaya çıktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’ye sert eleştiri! Ligin sonuncusu gibi... F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..."
F.Bahçe Mesut oldu Gol ve asisti yok ama... F.Bahçe Mesut oldu "Gol ve asisti yok ama..."
Dikkat çeken F.Bahçe tespiti! Birazcık doğrular yapıldığında... Dikkat çeken F.Bahçe tespiti! "Birazcık doğrular yapıldığında..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör