FENERBAHÇE HABERLERİ - Çaykur Rizespor maçı öncesinde Vitor Pereira'nın sistemi kafa karıştırdı!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılırken maç öncesinde ilginç bir detay yaşandı. Portekizli teknik adamın sahaya sürdüğü sistem kafa karışıklığına yol açtı. İşte ayrıntılar...

Rizespor önünde dün akşam son derece önemli bir karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'i maç öncesinde kafa karışıklığı yarattı. Sarı lacivertlilerin resmi yayın organı olan FBTV kadroyu dörtlü dizilişle yayınladı. Takvim'in haberine göre; yayıncı kuruluş beIN Sports ise Pereira'nın 11'ini üçlü dizilişle verdi. Santrayla beraber ise Portekizli hocanın 3 maçlık aradan sonra yeniden 3-4-2-1 sistemine geri dönüş yaptığı ortaya çıktı.

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