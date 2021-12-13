13 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor yenildi Kanarya'ya fırsat doğdu! İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Lider Trabzonspor'un puan kaybetmesinin ardından önemli bir fırsat yakalayan sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Vitor Pereira da ilk 11'ini belirledi. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor yenildi Kanarya’ya fırsat doğdu! İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlıyor. Hakem Atilla Karaoğlan. Süper Lig'deki son maçında Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Kanarya, Gaziantep'i de devirip lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli takımda 4 eksik bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor yenildi Kanarya’ya fırsat doğdu! İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

3 SAKAT, İRFAN CEZALI
Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci bu akşam forma giyemeyecek. Göztepe deplasmanında da oynamayan İrfan Can cezasını bugünkü maçla tamamlayacak. Kart cezaları sona eren Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde bu akşam görev yapabilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor yenildi Kanarya’ya fırsat doğdu! İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

GUSTAVO VE NOVAK SINIRDA
Kanarya'da Luiz Gustavo ile Filip Novak sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, bu akşam 4. sarı kartını görmeleri halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor yenildi Kanarya’ya fırsat doğdu! İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

EROL BULUT VE CAULKER BUGÜN RAKİP
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut ile 30. haftada Beşiktaş ile yapılan derbinin ardından yollar ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor yenildi Kanarya’ya fırsat doğdu! İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

Aynı şekilde sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Pereira'nın kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle Gaziantep FK'nin yolunu tutan Steven Caulker da görev verilmesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor yenildi Kanarya’ya fırsat doğdu! İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Toşça, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet.

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Novak (Rossi), Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut, Osayi, Serdar Dursun. (Fotomaç)

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