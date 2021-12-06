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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Çaykur Rizespor maçında hat-trick yapan Serdar Dursun'a Ahmet Çakar'dan övgü!

Çakar’dan büyük övgü! Serdar Dursun hep durmalı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar, maçta hat-trick yapan Serdar Dursun'a büyük bir övgüde bulundu. İşte o yazı...

F.Bahçe, Rizespor'a patladı. Hem iyi oynadılar hem de Serdar Dursun hat-trick yaptı. Mamafih baktığımızda; Rizespor, ligin zayıf ekiplerinden biri. Ama aynı F.Bahçe, daha önceki maçlarda nice zayıf rakiplerine karşı kötü oynayıp puan kaybetti. F.Bahçe oyuna çok iyi başladı. Özellikle ilk bölümde Rossi, en göze çarpan oyuncuydu. Pas verdi, orta yaptı ve sağdan yaptığı ortalardan birinde de Berisha'ya golünü attırdı. Aslında oyunun ilk dakikasında Rizespor'un net bir gol fırsatı olmasına rağmen koskoca maçta yakaladıkları yegane pozisyon da bu aslında. İkinci yarı maç durgun giderken değişiklikler geldi. Serdar Dursun da bunlardan biriydi. Futbol fundamentalini Almanya'da aldığı çok belli. Büyük futbolcu mu? Hayır! Ama ne zaman topu ayağından çıkartacağını, ne zaman nereye koşacağını, arka direk-ön direk deparını çok iyi biliyor. Böyle olunca da birbirine benzer 3 gol attı. Belki bu üç gol onun, F.Bahçe'de 1. santrfor olacağını kabullendirir. Her ne kadar Valencia geliyor ama Serdar Dursun, her daim F.Bahçe'de durmalı. Pereira'yı anlayamıyoruz. Tekrar üçlü savunmaya geçti, tekrar Szalai'yi takıma koydu, ki Szalai rakip ceza çizgisi önünde Serdar Dursun'a asisti yapan adamdı. Hangisi doğru? Üçlü savunma mı dörtlü mü? Szalai ile mi onsuz mu? Bunlar bile Pereira'nın iyi bir hoca olmadığını gösteriyor. Karşılaşmanın en iyilerinden biri hakem Zorbay Küçük'tü. Belki maç kolay, oyuncular iyi niyetliydi ama o da mükemmel yönetti.

Maçın en iyilerinden biri hakem Zorbay Küçük'tü. Mükemmel yönetti.

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