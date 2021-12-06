Eden Hazard'ın yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Bu sezon La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sadece 11 maça çıkabilen Eden Hazard'la Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilmişti. Belçikalı yıldızın İngiltere Premier Lig'den 2 talibi olduğu ve Ada'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İspanyol devi Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Eden Hazard, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Belçikalı yıldızdan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.