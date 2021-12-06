Eden Hazard'ın yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...
Bu sezon La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sadece 11 maça çıkabilen Eden Hazard'la Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilmişti. Belçikalı yıldızın İngiltere Premier Lig'den 2 talibi olduğu ve Ada'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İspanyol devi Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Eden Hazard, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Belçikalı yıldızdan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre, Premier Lig ekipleri West Ham ve Everton, Eden Hazard'ı kadrosuna katmak istiyor.
PREMIER LİG'E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR!
Bir dönem Chelsea'de forma giyen ve Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki yıldızın, İngiltere Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Hazard'ın ocak ayında kulübünden ayrılmak istemediği ve sözleşmesinin sona ermesini beklediği kaydedildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maça çıkan Eden Hazard, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.
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