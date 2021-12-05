05 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin Rizespor maçında attığı gol ofsayta takıldı!

Rossi’nin attığı gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 Giriş Tarihi: 05.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin 71. dakikasında Diego Rossi'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. İşte o pozisyon... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi, 71. dakikada takımını 3-0 öne geçiren golü kaydederken, VAR incelemesi sonucu gol iptal edildi.

Maç daha sonrasında kaldığı yerden devam etti.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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