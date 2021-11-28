28 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de flaş Dimitris Pelkas iddiası! Ayrılık talebini iletti

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takımın yükünü taşıyan, bu sezon ise forma bulmakta zorlanan Dimitris Pelkas, değişen sistemden çok rahatsız. Oynamak isteyen Yunan yıldız hakkındaki ayrılık iddiaları zirve yaptı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de flaş Dimitris Pelkas iddiası! Ayrılık talebini iletti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Fenerbahçe'de herkes Dimitris Pelkas'taki değişimi konuşuyor. Geçtiğimiz sezon 5 Ekim 2020'de kulübe imza atan Yunan yıldız, o günden sonra forma giyebileceği 38 lig maçının 32'sinde görev yapmış ve 30'unda ise 11'de sahaya çıkmıştı. Kaçırdığı 3 maçta sakat, birinde ise cezalı olan 28 yaşındaki oyuncu, 7 gol 8 asistle F.Bahçe'de skora en fazla etki eden ikinci oyuncu olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de flaş Dimitris Pelkas iddiası! Ayrılık talebini iletti

SADECE 3 KEZ 11'DE OYNADI

Pelkas, o istatistikleri şimdilerde mumla arıyor. Sabah'ın haberine göre, bu sezon ligin ilk 4 maçını omuz sakatlığı nedeniyle kaçıran Yunan yıldız, sonrasında ise sadece 3 kez 11'de sahaya çıkabildi. Son olarak Olympiakos maçında 11'de olması beklenen oyuncu yine yedek soyundu. Geçen sezon kritik golleri ve asistleriyle taraftarın gönlüne taht kuran tecrübeli futbolcu, bu sezon skora etki edemedi. Avrupa'da şans bulduğu 5 maçta da beklentileri karşılamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de flaş Dimitris Pelkas iddiası! Ayrılık talebini iletti

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ BOZDU?

Yaşadığı bu büyük düşüşün arkasındaki neden araştırılan Yunan futbolcunun, özellikle takımda değişen sistemden çok etkilendiği konuşuluyor. Hatta bununla ilgili şikâyetlerini teknik ekiple yaptığı görüşmelerde sık sık dile getirerek ayrılma talebini ilettiği dahi iddialar arasında. Pelkas'ın Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz. Ancak ocak ayında sarı-lacivertli kulüpte en çok konuşulan isimlerden biri olacağı kesin.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de flaş Dimitris Pelkas iddiası! Ayrılık talebini iletti

PEŞİNDE 2 KULÜP VAR!

Fenerbahçe'ye 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Dimitris Pelkas'ın Lyon ve Dinamo Moskova'nın listesinde olduğu ve devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılmayı planladığı gelen haberler arasında.

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