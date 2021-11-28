FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de flaş Dimitris Pelkas iddiası! Ayrılık talebini iletti

SADECE 3 KEZ 11'DE OYNADI

Pelkas, o istatistikleri şimdilerde mumla arıyor. Sabah'ın haberine göre, bu sezon ligin ilk 4 maçını omuz sakatlığı nedeniyle kaçıran Yunan yıldız, sonrasında ise sadece 3 kez 11'de sahaya çıkabildi. Son olarak Olympiakos maçında 11'de olması beklenen oyuncu yine yedek soyundu. Geçen sezon kritik golleri ve asistleriyle taraftarın gönlüne taht kuran tecrübeli futbolcu, bu sezon skora etki edemedi. Avrupa'da şans bulduğu 5 maçta da beklentileri karşılamadı.