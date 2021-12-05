05 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR hakemi açıklandı

F.Bahçe - Rizespor maçının VAR hakemi açıklandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Saat 19.00'da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçın VAR hakemi Atilla Karaoğlan olurken, AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yapacak.

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