06 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin 'Bay Gol' lakaplı eski futbolcusu Osman Arpacıoğlu hayatını kaybetti

’Bay Gol’ lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti. (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu da "Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanırken, Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.


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