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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Rizespor maçı sonrası Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! "Böyle devam etmeliyiz"

Pereira’dan galibiyet yorumu! Böyle devam etmeliyiz
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 Giriş Tarihi: 05.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor, ilk 11'de başlayanlar ve sonradan girenler çok iyi performans gösterdi. İşte biz buyuz!" şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor, ilk 11'de başlayanlar ve sonradan girenler çok iyi performans gösterdi. İşte biz buyuz! Böyle devam etmeliyiz. Taraftarlarımız bize harika destek verdi, onların desteğine ihtiyacımız var.

Maç maç bakıyoruz artık. Önümüzde bir Avrupa maçı var, sonrasında zor bir Süper Lig maçı oynayacağız. Soyunma odasında güzel bir ortam var. Böyle devam etmeye çalışacağız.

YEDEK KULÜBESİNİ DEĞİŞTİRMESİ HAKKINDA...

Şans için değil, bazen oyuncu değiştirirken çok zaman kaybediyorduk bunun için aldığımız karardı.

Pereira'dan galibiyet yorumu! Pereira'dan galibiyet yorumu! "Böyle devam etmeliyiz"

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