Fenerbahçe Rizespor maçı sonrası Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! "Böyle devam etmeliyiz"
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor, ilk 11'de başlayanlar ve sonradan girenler çok iyi performans gösterdi. İşte biz buyuz!" şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:
Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor, ilk 11'de başlayanlar ve sonradan girenler çok iyi performans gösterdi. İşte biz buyuz! Böyle devam etmeliyiz. Taraftarlarımız bize harika destek verdi, onların desteğine ihtiyacımız var.
Maç maç bakıyoruz artık. Önümüzde bir Avrupa maçı var, sonrasında zor bir Süper Lig maçı oynayacağız. Soyunma odasında güzel bir ortam var. Böyle devam etmeye çalışacağız.
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