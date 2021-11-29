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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan zirve toplantısı! "Galatasaray maçında..."

Pereira’dan zirve toplantısı! G.Saray maçında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'de rota Göztepe maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira oyuncularıyla toplantı yaparak şu sözleri sarf etti. "Galatasaray galibiyetinin anlam kazanması için Göztepe'yi de yenmeliyiz. Bu maça güçlü başlayalım. Baskımızı hissettirelim" dedi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Takvim'in derlediği habere göre Pereira, "Olympiakos maçı tamamiyle bir yol kazasıydı. İyi mücadele ettik ama kaybettik. Göztepe maçı ile ayağa kalkacağız" dedi.

DERBİ ANLAM KAZANSIN
Tecrübeli hoca "G.Saray galibiyetinin anlam kazanması için Göztepe'yi de yenmeliyiz. Bu maça güçlü başlayalım. Baskımızı hissettirelim" diye konuştu.

FENERBAHÇE'NİN İDDİASI BİTMEZ
Pereira oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Lig yarışında geride kalmış olabiliriz. Ama önümüzde daha çok maç var. Bu maçları kazanacak gücümüz de var" dedi.

MESUT ÖZİL'DEN ÖZEL İSTEK

Portekizli hocanın Göztepe maçındaki en büyük kozu yine Mesut Özil olacak. Pereira, yıldız oyuncudan sorumluluk almasını istedi.
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