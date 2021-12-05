FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira kararını verdi! Ferdi Kadıoğlu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, taraftarı önünde Karadeniz ekibini devirerek galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Göztepe maçında Atakan Çankaya ile yaşadığı tartışma sonrası 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci'den yoksun maça çıkacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, bu sezon gösterdiği performansla takımın öne çıkan isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe bugünkü Çaykur Rizespor maçına İrfan Can Kahveci'den yoksun çıkacak. Son haftaların formda ismi, Göztepe maçında Atakan ile yaşadığı gerginlik sebebiyle iki maç ceza aldı.
Milliyet'in haberine göre; Rizespor ve Gaziantepspor maçlarındaki yerini alamayacak olan İrfan Can'ın boşluğunu doldurmak için teknik direktör Vitor Pereira alternatifler üzerinde durdu.
Bunlardan biri de Ferdi Kadıoğlu oldu. Ofansif orta saha ve kanat oyuncusu olsa da Ferdi bu sezon birçok farklı pozisyonda oynadı. Son olarak sağ bek pozisyonunda görev yapan genç futbolcu kendi pozisyonuna bugünkü maçla dönebilir.
İrfan'ın yerinde Ferdi Kadıoğlu'nu deneyen Portekizli teknik adam, öğrencisinin yaratıcı özelliklerinin yanı sıra gençliği, enerjisi ve bu sezon fazlasıyla geliştirdiği savunma özelliklerinden faydalanmak istiyor.
İrfan Can'ın bireysel olarak skoru değiştirebilme özelliğinin yanı sıra takımın lideri Mesut Özil'e de destek oluyordu. Yıldız futbolcunun derbide attığı golün hazırlayıcısı İrfan olmuştu. Bu nedenle İrfan'ın yerinde oynayacak olan ismin Mesut'a ofansif ve defansif anlamda destek vererek tamamlayıcı olması hedefleniyor.
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